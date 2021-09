De Jong, ds PSV Eindhoven: “Dumfries, cessione frutto degli ottimi Europei”

Il dirigente del club olandese: "Ihattaren? Spero che in Italia sfrutti al massimo il suo potenziale"

Può essere felice del suo operato il direttore sportivo del PSV Eindhoven John de Jong, che in questa sessione di calciomercato estivo è riuscito a chiudere il saldo trasferimenti con un attivo di 47 milioni di euro. Frutto di diverse cessioni importanti, come quelle di Denzel Dumfries passato all'Inter e Donyell Malen, girato al Borussia Dortmund. Ai microfoni della NOS, De Jong spiega la sua soddisfazione: "Abbiamo fatto alcuni ottimi trasferimenti in entrata e anche alcuni molto buoni in uscita. Tutto questo in un mercato difficile, l'impatto del Covid si fa ancora sentire in questa stagione. I club competitivi in ​​patria e all'estero hanno avuto qualche difficoltà con i trasferimenti in uscita; noi invece siamo stati in grado di agire abbastanza rapidamente. Penso che sia dovuto anche agli ottimi Europei giocati da Denzel e Donyell".