Darmian: “Supercoppa gioia immensa, complimenti nel discorso di Zhang”

Il laterale nerazzurro: "Se abbiamo aperto un ciclo? Vogliamo arrivare lontano"

"E' stata una gioia immensa" . Intervistato da Sportmediaset, Matteo Darmian non ha nascosto le sue emozioni dopo la Supercoppa italiana conquistata dall'Inter battendo la Juve all'ultimo secondo dei supplementari. "Non è mai scontata una finale con la Juve, ma noi ci abbiamo creduto fino alla fine portando a casa un trofeo che mancava da dieci anni al club", ha aggiunto l'ex United.

"Ciò che vogliamo è vincere, quando giochi per una società così importante gli obiettivi sono alti. Vogliamo arrivare lontano in ogni competizione, oggi (ieri ndr) era il primo trofeo da conquistare: siamo contenti per il lavoro che stiamo facendo. per società e tifosi che ci hanno sostenuto dal primo all'ultimo minuto".