Darmian a InterTV: “Gara difficile ma dopo gli ultimi risultati vogliamo vincere”

Le sensazioni di Matteo Darmian espresse ai canali ufficiali del club

Dopo l'amaro 1-1 contro la Juventus, l'Inter di Inzaghi riparte da Empoli, dove tra poco scenderà in campo per affrontare i toscani nella decima giornata di campionato. Ad esprimere le proprie sensazioni pre-gara è Matteo Darmian che a InterTV parla di partita difficile ma importante da portare a casa: "Penso sia una gara importantissima perché vediamo da alcuni risultati non positivi e oggi vogliamo scendere in campo e portare a casa i tre punti".