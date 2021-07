Darmian: “Quando si gioca nell’Inter, la volontà è quella di vincere tutto”

L'esterno nerazzurro a Inter TV: "Vogliamo capire fin da subito quello che Inzaghi e il suo staff vogliono"

Tocca a Matteo Darmian raccontare le sensazioni di queste prime ore di ritiro dell'Inter ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo avuto modo di riposarci dopo una stagione intensa, ma ora è il momento di riprendere. Le sensazioni sono positive, ci sono tutte le condizioni per lavorare al meglio. Ci metteremo a disposizione del mister e del nuovo staff per cercare di capire fin dai primi giorni quello che vogliono. Sarà una stagione lunga e importante e vogliamo prepararla al meglio. A mano a mano torneranno tutti i ragazzi dalle vacanze dopo l'Europeo".

Per l'esterno interista idee chiare su quale sia la ricetta giusta per ottenere altri successi: "Abbiamo già dimostrato lo scorso anno quanto sia importante il gruppo. Tutti i giocatori l'anno scorso si sentono coinvolti e importanti, grazie a questo approccio abbiamo vinto lo Scudetto e adesso vogliamo difendere questo titolo. Sarà sicuramente difficile, ma quando si veste una maglia così prestigiosa come quella dell'Inter è normale che la volontà sia quella di vincere tutti i trofei e a ndare avanti il più possibile in tutte le competizioni. Io mi metterò come sempre al servizio della squadra, cercando di fare sempre meglio, giorno dopo giorno".