Darmian a SM: “Vogliamo migliorarci. Il 3-2 sul Napoli? Speriamo sia la svolta”

Il laterale prima di Inter-Shakhtar: "Il fatto non avere segnato loro nelle ultime tre partite non deve essere un limite"

"Sicuramente può darci una spinta in più, venivamo da buone prestazioni in cui era mancata fortuna. Però speriamo possa essere la svolta, chiamiamola così".

"Ho sentito subito la fiducia dall'ambiente da subito, io ho cercato di lavorare e migliorare. Do il massimo quando vengo chiamato in causa. L'anno scorso è arrivato uno scudetto importantissimo, quest'anno vogliamo migliorarci".

"Sappiamo che sono una squadra forte, con qualità, conosciamo De Zerbi e la sua idea di calcio. Col possesso palla vuole creare spazi, noi dovremo essere bravi e il fatto di non avere segnato loro nelle ultime tre partite non deve essere un limite. Dobbiamo scendere in campo con la giusta voglia e determinazione e poi sicuramente faremo una grande partita per portare a casa tre punti fondamentali".