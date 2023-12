"La volontà era vincere e arrivare primi. Non ce l'abbiamo fatta purtroppo ma guardiamo avanti in maniera positiva, aspettiamo il sorteggio e vediamo l'avversario. Daremo filo da torcere a tutti, certamente". Matteo Darmian commenta così ai microfoni di Sportitalia il pari di ieri contro la Real Sociedad.

"La Real Sociedad ha grande intensità e qualità nel palleggio - continua il difensore -. Non abbiamo concesso nulla ma non siamo riusciti a sbloccarla ed è finita in questo modo. Volevamo passare il turno e ce l'abbiamo fatta, avremmo preferito passare da primi ma ora va bene così. Guardiamo avanti in maniera positiva. Stasera eravamo concentrati al 100% sulla Real Sociedad. Ora ci rituffiamo in campionato, abbiamo qualche giorno per preparare la partita e sicuramente lo faremo nel migliore dei modi perché vogliamo continuare il nostro percorso in campionato".