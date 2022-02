Damiani: “L’Inter ha voluto tenere Radu. Perché non ha giocato in Coppa?”

E su Agoumé: "Carta valida per l'Inter del futuro"

L'agente di mercato Oscar Damiani, intervistato da Gianlucadimarzio.com, ha parlato del nerazzurro in prestito al Brest Lucien Agoumé : "Per ora l’importante è che trovi continuità: è concentrato sul presente, anche se credo che possa essere una carta valida per l’Inter che verrà. È giovanissimo ma ha già grande esperienza. Proprio oggi compie vent’anni e l’abbiamo chiamato per fargli gli auguri. È sereno, vuole continuare così".

"Perché non ha giocato? Nonostante in molti se lo aspettassero, noi compresi, non gli è stato dato spazio nemmeno in Coppa Italia. Questa decisione ci ha sorpresi: la prima partita, contro l’Empoli, aveva giocato per 120 minuti facendo bene. In inverno aveva richieste importanti in Europa, ma l’Inter ha voluto tenerlo. In allenamento gli dicono che è bravo, ma quando c’è da dimostrarlo non lo fanno giocare. Rispetto le scelte societarie, ognuno ha il suo lavoro, ma meritava questo palcoscenico. E il giocatore ci è rimasto male, senza nulla togliere ovviamente ad Handanovic o a Inzaghi".