D’Ambrosio: “Inter-Empoli tra le sfide più adrenaliniche. Scudetto? Speciale”

Il difensore protagonista del 'Matchday Programme': "In questi anni abbiamo lavorato tutti in un'unica direzione: portare il club alla vittoria"

Mattia Zangari

Uomo copertina del 'Matchday Programme' dedicato a Inter-Napoli, Danilo D'Ambrosio ha raccontato i tre momenti più belli vissuti in nerazzurro, a partire dallo scudetto vinto la scorsa stagione: "Alzare la Coppa è stato speciale, quando si arriva in un club così si ha il dovere di puntare sempre al massimo. In questi anni, abbiamo lavorato tutti in un'unica direzione: portare l'Inter alla vittoria".

Il difensore, poi, parla del suo impatto col mondo Inter: "Ho conosciuto tante leggende. Quando sono arrivato in spogliatoio c'erano ancora giocatori del Triplete, quello che mi ha colpito di loro è stata l'umanità".

Il discorso, quindi, si sposta sul rapporto coi tifosi della Beneamata: "Sono speciali, ogni volta che scendo in campo cerco di dare tutto per ripagare il loro affetto, loro sono il vero valore aggiunto".

Spazio, infine, alle tre partite del cuore di D'Ambro, a partire - neanche a dirlo - da Inter-Empoli del 26 maggio 2019: "Una delle sfide più adrenaliniche che ricordi, non la dimenticherò mai. In 90' è successo di tutto, compreso il mio salvataggio all'89esimo. Abbiamo messo in campo gambe e cuore che ci hanno permesso di andare in Champions".

Olanda-Italia, 28 marzo 2017 -

"L'esordio in Nazionale rimane per sempre, per me è stato così. Uno di quei momenti che ti ripaga di tanti sacrifici".

Milan-Inter 2-3, 17 marzo 2019 -

"Una di quelle partite in cui ho sentito di aver ripagato i tifosi".