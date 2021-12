D’Ambrosio a ITV: “Partita difficile ma vogliamo raggiungere il nostro obiettivo”

Il commento pre-gara del difensore nerazzurro ai canali ufficiali del club: "Siamo consapevoli della nostra forza"

Dopo la vittoria contro lo Spezia, l’Inter di Inzaghi torna all’Olimpico, dove questa sera ritroverà il grande ex José Mourinho per la prima volta dal suo ritorno in Italia. Partita particolare quanto difficile come spiega Danilo D'Ambrosio prima del fischio d’inizio a InterTv: "Sarà sicuramente una partita molto difficile perché la Roma ha individualità molto importanti però noi siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo imporre il nostro gioco. Quando c’è un momento di difficoltà, in ogni partita e in ogni squadra il singolo e la squadra cercano sempre di trovare la motivazione in più per far bene, noi però dal nostro canto sappiamo di voler raggiungere il nostro obiettivo. Ogni partita ha una storia particolare, non pensiamo né a quella precedente né a quella futura. Tutte le nostre forze sono mirate a far bene oggi".