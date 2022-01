D’Ambrosio a ITV: “Chiudiamo bene questo mini torneo. Rincorsa su noi stessi”

"I tifosi ci sono sempre stati vicini e lo saranno sempre", ha aggiunto il laterale nerazzurro

A pochi minuti da Inter-Venezia, è Danilo D'Ambrosio a presentarsi ai microfoni di Inter TV per anticipare i temi del match: "È l’ultima partita prima della sosta, poi torneremo tra due settimane con un altro tour de force - ha esordito -. L’importante è chiudere questo mini torneo con un bottino pieno. Noi non ci siamo mai fatti condizionare dal giocare prima o dopo, facciamo una rincorsa su noi stessi a prescindere dai risultati degli altri. I tifosi ci sono sempre stati vicini e lo saranno sempre, l’hanno dimostrato anche in Coppa Italia, erano fuori a sostenerci e lo faranno anche oggi sicuramente”.