D’Ambrosio a DAZN: “Peccato per il gol mancato, ma è un punto guadagnato”

Il difensore nerazzurro: "L'Atalanta ha fatto una partita egregia, c'è amarezza perché puntiamo sempre a vincere"

Dopo la partita pareggiata con l'Atalanta, Danilo D'Ambrosio, che nel finale ha avuto la palla match, viene definito scherzosamente 'sprecone' da Marco Parolo al momento del suo arrivo ai microfoni di DAZN. Pronta la replica: "Ce l'ha con me per quel Lazio-Inter del 2018... Scherzo. L'occasione? Ho tentato di mirare il primo palo poi non ci sono riuscito, peccato. La partita è stata equilibrata dall'inizio, con occasioni create da noi e da loro. L'Atalanta fa sempre la sua partita nonostante le assenze, peccato perché con quella mia occasione potevamo vincere".