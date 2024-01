Intervistato da Magazinepragma.com, Stephane Dalmat ha riempito di elogi Marcus Thuram, giocatore le cui potenzialità erano già ben note all'ex centrocampista dell'Inter: "Lo avevo suggerito ai nerazzurri nello scorso mercato invernale, poi sono riusciti ad averlo gratuitamente in estate - ha raccontato il francese -. E' stato un colpo straordinario, molti erano scettici perché non lo conoscevano, ma io lo avevo osservato in Germania e nella Nazionale Francese e sapevo che poteva essere un giocatore adatto. La prima parte della stagione è stata incoraggiante, ha ancora un buon margine di miglioramento: sarà un grande giocatore per l’Inter".

