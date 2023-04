"Non so più cosa dire. La squadra si è persa, non ha più fiducia. Come si può pareggiare contro un avversario che non ha dimostrato niente?". Inizia così il video-commento di Stephane Dalmat all'indomani di Salernitana-Inter 1-1. "L'Inter aveva la possibilità di vincere 3 o 4 a 0, ha avuto 25-30 possibilità di fare gol, ma non ne mettono dentro uno. Anzi ne hanno messo uno, ma poi devi fare il secondo, il terzo, e dopo 40 minuti la partita è finita. Poi è arrivato un gol straordinario, (Candreva, ndr) ha fatto il gol della sua vita, se lo prova in allenamento non gli riuscirà mai, una cosa incredibile. Ieri abbiamo perso due punti, così come il Milan, ma a noi non dobbiamo guardare loro, ma solo i punti che ci servono per entrare in Champions".