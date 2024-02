"Che gioia, che partita!". Comincia colmo di entusiasmo l'intervento su Instagram di Stephane Dalmat il giorno dopo la vittoria dell'Inter contro la Juve. "Abbiamo vinto 1-0, ma la cosa principale erano i tre punti - le parole dell'ex nerazzurro -. Ieri, soprattutto nel secondo tempo, l'Inter ha fatto una grande gara. Sapevamo che la Juve sarebbe venuta a Milano per il pareggio, hanno difeso bene, noi abbiamo provato a metterli in difficoltà. Dopo il nostro gol, loro dovevano attaccare per pareggiare; per questo motivo abbiamo visto che si attaccava sempre, box to box. Quando hai una difesa, che per me è la migliore difesa d'Europa insieme al Bayern, puoi giocartela con tutte. Abbiamo sferrato un colpo alla Juve, ma loro non molleranno. L'Inter con la qualità e la rosa che ha deve continuare così. Sono sicuro che abbiamo l'opportunità di vincere lo scudetto, questa era una gara fondamentale. Non avevo dubbi che avremmo fatto una grande partita. La strada è ancora lunga per lo scudetto e poi c'è la Champions che non dobbiamo dimenticare".

Il francese, infine, si concentra su alcuni singoli: "Menzione speciale per Calhanoglu, è un maestro. Secondo me nel suo ruolo è il migliore giocatore d'Europa, è lui che fa girare la squadra e detta i tempi. Fa gol, difende bene, complimenti a questo giocatore. Thuram l'ho visto un po' stanco, ma un giocatore così tiene in apprensione tutta la difesa. Deve ritrovare il ritmo perché ha dato tantissimo nella prima parte di stagione, normale che un attaccante che fa il suo lavoro sia un po' stanco".