Arriva anche l'augurio di Stephan Dalmat in vista del debutto in campionato dell'Inter stasera alle 20:45 contro il Lecce. L'ex centrocampista nerazzurro ha dedicato in questi giorni vari post su Instagram alla squadra di Inzaghi. "Forza Inter, speriamo in una grande stagione", ha scritto in didascalia a una foto che lo vede in posa mentre mostra la sua maglia numero 18 interista e dietro i quadri di alcune sue apparizioni a San Siro.

Poi in un video ha analizzato la trasferta del Via del Mare: "Tutte le partite in campionato saranno difficili, specialmente questa che è la prima, i giocatori non sono ancora al top della condizione, si va a giocare fuori a Lecce in uno stadio che ha calore, con qualche elemento della squadra che ancora non sa se via o rimane all'Inter, mentre altri potrebbero arrivare. Io spero in due acquisti di alto livello per essere sicuri che l'Inter vinca lo scudetto e faccia qualcosa di buono pure in Champions League. Tornando a stasera, meglio prendere punti adesso: l'anno scorso abbiamo perso lo scudetto proprio perché all'inizio non abbiamo fatto punti facili. Come dico sempre, forza Inter!".