Arriva da Instagram la consueta disamina della vittoria dell'Inter sul Lecce da parte di Stephane Dalmat: "Oggi siamo contenti, l'Inter ha vinto con una bella partita. Hanno fatto il lavoro semplice, non c'è nulla di particolare da dire perché se giochi nell'Inter vincere partite come queste è la normalità. In trasferta fanno più fatica, come visto a Bologna, perché le squadre in casa loro vogliono sempre fare risultato contro l'Inter. Ieri invece è stata una formalità. Spero che possano continuare così già con lo Spezia e poi prepararsi bene per il Porto, che è la partita più importante. Capisco la felicità dei tifosi per la vittoria, ma io sono più contento quando vedo l'Inter vincere contro Juve, Napoli, Barcellona; queste sono le partite che mi piacciono tantissimo. A San Siro non bisogna sbagliare, perché i tifosi li conosco, sono esigenti e sanno di calcio. Comunque devono continuare così, non mollare e tenere il secondo posto. E fare una buona partita contro il Porto, perché in Champions c'è anche la possibilità di andare lontano".