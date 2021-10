Dalla Turchia – Kutlu nome nuovo per il centrocampo: pronta offerta da 5 mln

Il giocatore del Galatasaray ha attirato l'attenzione di Marotta e Ausilio. L'agente una possibile chiave

Arrivato in estate dall'Aytemiz Alanyaspor, il 23enne centrocampista del Galatasaray Berkan Kutlu ha saputo calamitare l'attenzione di diversi club europei. Ma, secondo il portale turco Sporx.com, sul giocatore del Cimbom si sarebbe indirizzata con decisione l'Inter, in cerca di nuove idee per la propria linea mediana: viene infatti riportato che Kutlu, fresco anche di convocazione in Nazionale da parte del nuovo ct Stefan Kuntz, ha attirato l'attenzione dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio. La società nerazzurra sarebbe pronta a pagare 5 milioni di euro per strappare il giocatore ai giallorossi di Istanbul.