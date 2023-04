Scoppia un nuovo caso in casa Atalanta. La notizia arriva dalla Tuchia, dove Yağız Sabuncuoğlu, giornalista di Sports Digitale, racconta di un litigio tra Merih Demiral e Gian Piero Gasperini in seguito al quale il difensore avrebbe comunicato alla dirigenza della Dea "di voler assolutamente lasciare la squadra durante il mercato estivo - si legge in un tweet -. Gasperini ha bloccato in extremis il trasferimento di Merih all'Inter", viene poi ricordato.

ÖZEL | Merih Demiral ile Gian Piero Gasperini kavga etti!



• Merih Demiral, yaz transfer döneminde kesin olarak takımdan ayrılmak istediğini Atalanta yönetimine iletti. Gasperini, Merih’in Inter’e transferini son anda engellemişti. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) April 27, 2023

