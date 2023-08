Grande attesa (soprattutto per i tifosi dell'Inter) di capire le scelte di Tuchel in vista del match di oggi tra Bayern e Augsburg. Da valutare l'eventuale impiego di Pavard, rimasto fuori da tre degli ultimi quattro allenamenti.

Secondo quanto filtra da fonti tedesche, oggi il francese non farà parte del gruppo che scenderà in campo alle 17.30 all'Allianz Arena, né tra i titolari né in panchina. Nel ruolo di laterale destro verrà schierato certamente Mazraoui, considerando la situazione spinosa di Pavard e il passaggio in prestito di Stanisic al Leverkusen. Il passaggio all'Inter del francese appare sempre più vicino...