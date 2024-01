In Francia non hanno dubbi: Lucien Agoumé sarà un nuovo giocatore del Marsiglia. Questo quanto risulta alla redazione di Footmercato, che parla di un "accordo pieno in procinto di essere raggiunto tra OM e Inter" per il centrocampista transalpino. Battuta, quindi, la concorrenza di Ajax e Siviglia, con il presidente José Maria del Nido Carrasco che nelle scorse ore si era detto ottimista sulla possibile chiusura dell'affare (RILEGGI QUI).

🚨️🇫🇷🇨🇲 #Ligue1 |



◉ Accord total en passe d'être trouvé entre l'OM et l'Inter Milan pour Lucien Agoumé.



◉ L'OM est passé devant l'Ajax et Séville qui avait quasiment tout ficelé avec l'Inter.



Avec @DahbiaHattabi et @sebnonda pic.twitter.com/YtB7bpas7i — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 4, 2024

