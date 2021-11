Dalic: “Petkovic in mezzo? Lì abbiamo Brozovic e Modric, i migliori al mondo”

Il ct della Nazionale croata vuole l'ex Bologna in attacco: "Contro Malta e Russia i gol saranno importanti"

Prima conferenza stampa del nuovo ciclo di partite della Nazionale croata per il ct Zlatko Dalic, che in attesa di affrontare Malta e Russia nelle qualificazioni ai Mondiali tocca diversi temi, compresa la posizione di Bruno Petkovic. Spiegando che sarà difficile vederlo spostato a centrocampo come avviene nella Dinamo Zagabria, anche perché, afferma, "in quella posizione abbiamo Marcelo Brozovic e Luka Modric, i migliori calciatori al mondo nel ruolo. Bruno deve pensare a fare il finalizzatore, contro Malta e Russia i gol saranno importanti per noi. Quindi giocherà come attaccante".