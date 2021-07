Dalbert in campo 63′ e ammonito, il Cagliari perde 3-1 in amichevole con l’Augsburg

Il brasiliano inizia il match da titolare e rimedia un giallo al 17'

Sconfitta per 3-1 del Cagliari in amichevole in casa dell'Augsburg. Per Dalbert Henrique, arrivato in prestito dell'Inter, 63 minuti in campo da titolare, con ammonizione al 17', prima della girandola di sostituzioni operata dal tecnico Leonardo Semplici. A decidere la sfida alla WWK Arena di Augusta una doppietta di Vargas e un gol di Jensen nel primo tempo, inutile all'83' la rete dei sardi a firma Joao Pedro.