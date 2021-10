Dal Pino all’attacco: “DAZN si adegui. Stadi al 100%? In Europa è già così”

Il numero uno della Lega di Serie A ha voluto esplicitare la sua idea circa i problemi per la trasmissione delle partite in tv e per la capienza negli stadi

Alessandro Cavasinni

Parlando a margine della presentazione del Centro VAR presso l'International Broadcast Centre della Lega Serie A a Lissone, Paolo Dal Pino, presidente di Lega, è tornato sul caso DAZN. "Su DAZN siamo intransigenti: devono essere trasmesse le partite senza problematiche e basta. Devono adeguarsi - ha detto il numero uno della Serie A come riferisce Calcio e Finanza -. In questo centro non ci saranno solo VAR e produzione, giovedì faremo qui la prima assemblea. Con questa struttura si realizza primo sogno condiviso con De Siervo, trasformare la produzione delle partite in qualcosa di nostro, internalizzando. Se noi domani volessimo creare media company avremmo già tutte le strutture pronte per distribuire i nostri contenuti. Credo sia un grandissimo lavoro messo in piedi seguendo una visione di lungo periodo che ci mette più avanti rispetto alle altre leghe europee", ha sottolineato Dal Pino.

Sulla possibilità di riaprire gli stadi al 100% della capienza: "Me lo auspico. Il CTS ha dato il via per il 75%, ma per noi esiste solo il 100% - ha ribadito -. Se si tratta di un breve periodo ok, ma nel resto d'Europa intorno a noi tutti hanno gli stadi al 100%. Non so per quanto tempo le nostre squadre debbano ancora soffrire la differenza di trattamento, che poi incide sui pesantissimi numeri che stiamo vedendo come sistema a livello economico".