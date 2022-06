Nuova pretendente europea per Arturo Vidal. Secondo informazioni raccolte in Cile da ADN Deportes, dopo Flamengo e Boca Juniors, a cui si aggiunge l'inserimento più recente dell'Inter Miami di David Beckham, l'attuale numero 22 nerazzurro avrebbe ricevuto un'offerta dal Galatasaray. Una proposta milionaria - si legge sul sito della radio cilena - in linea con l'ingaggio percepito a Milano. Il club turco, che nelle scorse settimane aveva fatto alcuni tentativi anche per Alexis Sanchez, sa della clausola che consente a Vidal di liberarsi a fronte di un accordo sulla buonuscita tra il giocatore con l'Inter.