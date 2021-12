Da Handanovic a Barella e Bastoni: gli auguri dei giocatori dell’Inter

Il club ha condiviso un video sui social per augurare buone feste ai tifosi interisti: "Si chiude un 2021 straordinario per i colori nerazzurri"

"Si chiude un 2021 straordinario per i colori nerazzurri: lo Scudetto numero 19 a maggio, il primo posto in classifica al termine del girone d'andata. La squadra tornerà in campo il 6 gennaio, concentrata verso nuovi traguardi - ha aggiunto il Biscione su Inter.it -. A tutti voi, tifosi che ci state sempre vicino, e alle vostre famiglie, i migliori auguri per delle feste ricche di gioia e di serenità da tutta l'Inter!" si legge nel comunicato.