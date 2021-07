Cragno: “Inter squadra da battere. Inzaghi tecnico di grande livello”

Il portiere del Cagliari punta sui nerazzurri: "Quando hai lo scudetto sulla maglia, raddoppi le forze"

Il portiere del Cagliari Alessio Cragno è protagonista di una lunga intervista rilasciata al quotidiano locale La Nuova Sardegna. Dove non parla solo di sé e della sua squadra ma analizza anche quello che sarà il campionato che verrà, a suo dire impreziosito dalla presenza di grandi allenatori. Compreso Simone Inzaghi, che rileva il testimone dell'Inter da Antonio Conte: "Allenare dopo Conte non è mai facile. L'Inter non vinceva da tanti anni e lui c'è riuscito alla grande. Inzaghi è bravo, alla Lazio ha fatto un gran bel lavoro, cercherà di portare le sue idee in un ambiente per lui completamente nuovo. È sotto esame? Non lo so e non ho titolo per dirlo. Per me è un tecnico di grande livello e lo ha dimostrato".