In un'intervista al Quotidiano Sportivo, Alessandro Costacurta consiglia a Santiago Castro di restare ancora un'altra stagione al Bologna. "E’ un ragazzo forte, ma alla sua età restare un altro anno in rossoblù gli farebbe solo bene", dice l'ex difensore, commentando così le voci di mercato che danno l'Inter sulle tracce dell'attaccante argentino.

"A Milano poi andrebbe a fare panchina a Lautaro e Thuram. Gli conviene? - dice ancora Costacurta - Credo che Bologna sia perfetta ora per diventare grandi: vale per lui, come per Ndoye, Odgaard e tanti altri rossoblù".