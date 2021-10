Corsera – San Siro, si accelera: nuovo incontro tra club e Comune tra oggi e domani

Attesi sviluppi sul nuovo stadio delle due società

Inter, Milan e Comune di Milano accelerano su San Siro. Dopo l'incontro di lunedì, secondo il Corriere della Sera potrebbe già esserci tra oggi e domani un nuovo vertice. "Necessario trovare l’accordo con il Comune di Milano sulle volumetrie per le costruzioni nell’area attorno allo stadio", sottolinea il quotidiano, ma il clima tra le parti "non è mai stato così positivo". Il nuovo impianto è considerato centrale per lo sviluppo futuro da parte dei due club e anche ieri sia Zanetti che Scaroni hanno fatto capire che Inter e Milan hanno fretta.