Corsera – San Siro, c’è ancora da lavorare. Progetto a Populous, arriva un altro indizio

Il punto sul nuovo stadio sul Corriere della Sera

Prossimi step: un altro incontro che potrebbe tenersi già in settimana e il passaggio da un progetto di massima a quello esecutivo, che dovrebbe toccare a Populous. "Voci che si rincorrono da quasi un anno e che troverebbero conferma in una serie di accordi tra Populous e lo studio milanese One Works per occuparsi degli spazi commerciali e con Mca architects di Mario Cucinella per gli uffici «green»", si legge ancora. A settembre Populous ha inaugurato i nuovi uffici a Milano, non è escluso che ci sia un interesse anche per i Giochi 2026.