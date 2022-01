Corsera – Lukaku, Tuchel furioso: scuse e multa per evitare la cessione

L'attaccante, intanto, non disputerà Chelsea-Liverpool

Multa e scuse. Questa è stata la richiesta di Thomas Tuchel dopo l'intervista rilasciata da Romelu Lukaku a Sky Sport, non autorizzata dalla società. Secondo il Corriere della Sera il tecnico del Chelsea sarebbe rimasto molto colpito dalle dichiarazioni dell'attaccante, tanto da chiedere addirittura una cessione qualora il giocatore non fosse pronto a ritrattare le sue parole. Intanto Lukaku, come noto da stamattina, non è stato convocato per Chelsea-Liverpool di oggi pomeriggio.