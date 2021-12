Corsera – Lukaku in prestito all’Inter a gennaio? Idea da non scartare

Il quotidiano milanese si porta avanti e pone il quesito: Big Rom subito da Inzaghi? Difficile, ma non impossibile

Il Corriere della Sera commenta lo sfogo di Romelu Lukaku e sentenzia: "Spera davvero di tornare a giocare in Italia e all’Inter". Per il quotidiano milanese, questa sarebbe però un'operazione non semplice da mettere in piedi, "anche se la possibilità di un prestito fino a fine stagione non è un’ipotesi da scartare - si legge -. Il Chelsea non cederebbe mai il giocatore a un’altra squadra di Premier League, Lukaku non vuole perdere l’anno. Le vie del mercato sono infinite, ma allo stato attuale riportare Lukaku da Inzaghi non sarà semplice. I costi dell’operazione sono proibitivi, l’ingaggio del giocatore è di oltre 12 milioni netti a stagione e poi ci sarebbe il fattore tecnico, con un affollamento in attacco notevole. L’Inter pur solleticata dall’idea deve ragionare sulla proposta di Lukaku e in più riuscire a spuntare dal Chelsea un prestito quasi gratuito fino a fine stagione: condizione non facile. Certo con il ritorno di Lukaku lo scudetto diventerebbe una formalità e la sfida degli ottavi contro il Liverpool sarebbe forse meno proibitiva. Rilette oggi, alla luce delle dichiarazioni di Lukaku, suonano non più come una battuta le parole del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, pronunciata in un’intervista a Sky a metà dicembre. Riprenderebbe Lukaku? «In prestito sì». Forse non è così impossibile".