Serie A col ‘problema sudamericani’: Lautaro e Correa a Milano venerdì alle 20

Il quotidiano milanese: "È l’ultima follia del calcio al tempo del Covid"

Il Corriere della Sera, nella sua edizione online, dedica un focus al caso dei calendari che penalizza quei club italiani come l'Inter che hanno giocatori sudamericani in rosa, visto che questi ultimi saranno impegnati con le rispettive Nazionali fino a poche ore dalle gare di campionato del prossimo week-end. Nello specifico, il charter che decollerà da Buenos Aires dopo Argentina-Bolivia, nella notte italiana tra giovedì e venerdì, avrà a bordo 17 calciatori argentini. Alle 5 del pomeriggio farà scalo a Madrid, poi ciascuno proseguirà il viaggio per la propria destinazione. Gli 'italiani' sono attesi a Milano attorno alle 20: ci saranno, tra gli altri, Lautaro Martinez, Joaquin Correa , Nico Gonzalez, Martinez Quarta, Musso, probabilmente Dybala.

"Poche ore dopo dovrebbero essere tutti in campo nelle gare di campionato, sempre che i loro allenatori decidano di buttarli dentro (incrociando le dita). È l’ultima follia del calcio al tempo del Covid: dovendo recuperare alcune giornate delle qualificazioni mondiali, la Fifa ha piazzato tre incontri per ogni Nazionale in questa finestra e anche nella prossima, a inizio ottobre", si legge nel pezzo del collega del Corsera. Che poi aggiunge una postilla: "L’Inter attende 4 sudamericani: oltre a Lautaro e Correa, ci sono Vidal e Vecino. I nerazzurri, contro la Samp, avranno una notte in più per recuperare dal jet lag".