Corsera – Dumfries ufficiale in pochi giorni. Tramonta Nandez

L'acquisto dell'olandese potrebbe chiudersi già entro Ferragosto

Oltre ai soldi che l'Inter spenderà per arrivare al nuovo attaccante dopo Edin Dzeko, ci sono da mettere in conto i 15, più un paio di bonus, da mettere sul piatto per l'erede di Hakimi a destra. Il prescelto, scrive il Corriere della Sera, è Dumfries, 25 anni, dal Psv Eindhoven. Operazione quasi chiusa, gli olandesi hanno ridotto sensibilmente la richiesta da 25 milioni di euro e già prima di Ferragosto potrebbe arrivare l'ufficialità.