Correa sta bene: “Pronto per domani!”. Ottime notizie per Inzaghi

Il Tucu ha pubblicato su Instagram alcune foto del suo ultimo allenamento alla vigilia della partita con il Perù

Arrivano ottime notizie per Inzaghi dall'Argentina. Direttamente dal ritiro di Ezeiza, Joaquin Correa è in netto miglioramento e, dopo le parole caute di Scaloni, ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto dell'allenamento svolto alla vigilia del match di stanotte contro il Perù. Il tutto con in allegato un testo eloquente: "Pronto per domani!". Insomma, il peggio sembra passato e il Tucu potrebbe essere regolarmente a disposizione dell'Albiceleste.