Correa si allena in campo: l’indizio arriva direttamente dal Tucu

Dopo l'allarme e poi le rassicurazioni, direttamente dai social dell'argentino arriva un'immagine che fa tirare un sospiro di sollievo

La storia su Instagram risale a qualche ora fa, probabilmente riporta all'ultima seduta dell'Argentina in preparazione del match con il Perù nella notte italiana tra domani e venerdì. Ma l'immagine pubblicata da Joaquin Correa, che ritrae se stesso sul terreno di gioco, con gli scarpini ai piedi (e non le scarpe da ginnastica), basta e avanza a tranquillizzare tutto il mondo Inter che aveva temuto per l'ennesimo contrattempo di questa sosta per le nazionali. Seduta differenziata, come raccontato ieri, ma non certamente terapie in palestra o, ancora peggio, stop totale. Insomma, il problema del Tucu potrebbe davvero essere di poco conto. E Inzaghi tira un sospiro di sollievo.