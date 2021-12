Correa punta il ritorno in campo: il Tucu di corsa verso il recupero

L'argentino si allena ad Appiano e manda un messaggio ai tifosi: "Volviendo"

A inizio 2022 Joaquin Correa vuole rimettersi a disposizione dell'Inter e di Simone Inzaghi per il tour de force che attende i nerazzurri tra gennaio e febbraio. Come testimoniato da una story su Instagram, il Tucu passa la sua domenica ad Appiano Gentile con una corsa sul tapis roulant verso il recupero dall'infortunio. E c'è spazio anche per un messaggio rivolto ai tifosi: "Volviendo".