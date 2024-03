Nell'analizzare la situazione dell'Olympique Marsiglia, che continua ad essere fuori dalla zona Champions in Ligue 1, L'Equipe non risparmia critiche alle scelte dirigenziali, in particolare per l'affare Correa.

In un articolo pubblicato dal prestigioso giornale francese, infatti, si sottolinea come i due contratti più importanti in squadra siano quelli di Pierre-Emerick Aubameyang e Geoffrey Kondogbia, ma al terzo posto c'è proprio Joaquin Correa, sebbene con ingaggio pagato in parte dai nerazzurri. L'attaccante percepisce 450mila euro lordi al mese: non ha ancora mai segnato un gol né fatto registrare un assist e ha giocato la miseria di 354 minuti.

