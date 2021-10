Correa a InterTV: “Io al 100%. Oggi vogliamo vincere e dare una gioia alla gente”

Dopo lo 0-0 di Kiev, l'Inter è pronta a voltare pagina e ripartire in campionato. Le parole dell'attaccante interista ai canali ufficiali del club

Dopo il pari contro lo Shakhtar in Champions League, l'Inter di Simone Inzaghi torna in campo contro il Sassuolo per la settima giornata di Serie A. A rispondere ai microfoni di InterTV è Joaquín Correa parla della "tanta voglia di far bene e di vincere oggi. È importantissimo per noi quindi daremo tutto per farlo".