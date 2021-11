Correa a InterTV: “Gara importante, specie dopo il ko del Milan. Siamo pronti”

Le parole dell'attaccante argentino a qualche minuto dal fischio d'inizio di Inter-Napoli ai microfoni di InterTV

Tutto pronto al Meazza, dove l'Inter ritorna in campo in Serie A dopo la sosta per le Nazionali affrontando il Napoli di Luciano Spalletti, primo della classe. Una "partita difficilissima - come ammette il TucuCorrea - ma l'abbiamo preparata bene. Abbiamo fatto una buona settimana di allenamento, siamo rientrati tutti quindi siamo pronti per questa sfida e speriamo di ottenere questi tre punti".