Dopo la vittoria sul Milan valsa la finale di Istanbul, l'Inter torna in campionato e riparte da Napoli dove questo pomeriggio affronterà i campioni d'Italia. Una sfida complicata su un campo ostico che Joaquín Correa presenta così ai microfoni di Inter TV: "È importantissimo continuare così. Abbiamo vissuto un periodo bellissimo ultimamente, in cui abbiamo raccolto punti. Dobbiamo continuare così per affrontare le due finali con qualità”.

Che partita ti aspetti?

"Sarà difficilissima. Loro giocano un calcio molto bello da vedere, sono forti e lo hanno dimostrato per tutto l’anno. Sono stati i migliori ma noi sappiamo che possiamo fargli male, siamo forti e vogliamo dimostrarlo".

Non c’è il rischio che con tutta questa festa, per voi e per loro, si perda concentrazione?

"Noi siamo concentrati sulla partita, ci mancano ancora dei punti per raggiungere quello che vogliamo. Siamo concentrati per bene e cercheremo di fare del nostro meglio".

