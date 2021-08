Correa a DAZN: “Abbiamo una squadra di qualità, ora sogno tanti altri gol”

"Da questa squadra mi aspetto tanto, dobbiamo puntare in alto", ha aggiunto Correa.

"Sognavo un esordio così ieri, di entrare e fare gol per far vedere subito chi sono". Esordisce così ai microfoni di DAZN il nerazzurro Joaquin Correa al termine del match contro l'Hellas Verona, vinto 3-1 grazie alla sua doppietta: "Poi ne ho segnato un altro, è una gioia immensa. Il secondo è stato un bel gol, ma anche il primo di testa. L'ultimo di testa lo avevo segnato al Siviglia. L'importante però stasera era prendere i tre punti. Da subito nel secondo tempo si è vista una squadra con un altro atteggiamento, non abbiamo mollato mai".