Correa a DAZN: “Ero incazzato per l’infortunio, voglio continuare così”

Il commento a caldo dell'attaccante nerazzurro dopo la doppietta in Inter-Udinese

Dopo il triplice fischio di San Siro, Joaquin Correa analizza a DAZN l'esito del match contro l'Udinese, deciso da una sua doppietta: "Importante che i gol siano serviti per vincere - esordisce il Tucu -. A volte le cose escono e altre no, sono contento per i 3 punti".