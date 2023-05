Raggiunto nel suo ristorante in centro a Milano da Sky Sport, Ivan Ramiro Cordoba, tra i protagonisti del derby Inter-Milan di Champions League del 2003, ha presentato quella che sarà la grande sfida di domani. Partendo da una descrizione culinaria dell'Inter sua e quella odierna: "L'Inter ha tanti sapori e tanti gusti, tutti sono buoni al di là di trovare i sapori amari, dolci o più teneri. Per me l'Inter è sempre stato un bellissimo piatto, si deve vedere sempre servito tutto insieme; nella mia vita mai avrei immaginato di vivere così tanti anni di Inter, con tante sensazioni diverse ma alla fine belle. Sono stati 13 anni di grande intensità, lottando sempre per i tifosi che erano quelli che ci portavano a centrare certi successi".

Cosa si prova a poche ore da un match così?

"Di tutto, è come se il mondo si congelasse in quel momento per farti vivere tutte le sensazioni che arrivano. Sarà importante capire di essere in un buon momento, perché questo dà sicurezza. E' un'opportunità bellissima per i tifosi e per la squadra che è da un po' che sta cercando di raggiungere questi traguardi seguendo questo progetto. Deve essere affrontata come una finale".

Un consiglio ai giocatori?

"La squadra credo che abbia le idee chiare sul come doversi comportare in un appuntamento come questo. Essere sicuri di quello che hanno dimostrato sin qui, non sottovalutare in alcun modo l'avversario e cercare di dare più di quello che si ha, cercando di essere pignoli sui dettagli che contano tanto in certe gare. Questo l'ho appreso da tecnici come José Mourinho che mi ha sempre detto che la Champions si vince solo coi dettagli".

Quale sarà la finale?

"Ovviamente spero ci vada l'Inter... per l'avversaria poi uno non può scegliere. In queste situazioni chi tocca tocca, devi dimostrare di essere la più forte, devi vincere e basta. Non c'è possibilità di scelta".

