Cordoba: “Inter, sii paziente con Inzaghi. Io spero che faccia bene”

L'ex difensore dell'Inter alla Efe: "La situazione del club è molto difficile. Si dice vogliano vendere Lautaro, ma è complicato"

Cordoba torna anche sulla situazione finanziaria del club definendola "molto difficile" e si rammarica della cessione del marocchino Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain. Ma poi aggiunge: "Si dice che vogliono vendere Lautaro Martínez, ma è complicato perché hai lottato tanto fino a quando non hai vinto e alla fine hai visto andare via l'allenatore perché non vuole restare e le condizioni economiche non supportano l'idea di voler continuare ad essere protagonisti".