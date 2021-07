Cordaz: “Essere all’Inter è un onore, sono sempre stato interista”

Il portiere nerazzurro si sofferma in ritiro ai microfoni di Inter TV

"Sono sempre rimasto qui, sono sempre stato interista e per me è stato un piacere e un onore aver avuto la possibilità di tornare a casa". Parola di Alex Cordaz, che intervistato da Inter TV direttamente da Appiano Gentile sottolinea ancora una volta la grande soddisfazione per il ritorno in nerazzurro.