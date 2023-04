Sarà la Fiorentina l'avversaria dell'Inter nella finale di Coppa Italia 2022/23. I viola, forti del 2-0 dell'andata contro la Cremonese, controllano lo 0-0 al Franchi che vale un biglietto per l'ultimo atto di Roma, dove sfideranno i campioni in carica di Inzaghi: l'appuntamento è in calendario per il 24 maggio allo stadio Olimpico.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!