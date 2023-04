Pubblicato in mattinata il comunicato sulle decisioni del giudice sportivo, Alessandro Zampone, dopo le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Nessuno squalificato in vista della finale Inter-Fiorentina e non c'è alcuna traccia per quanto riguarda il post-gara di San Siro con Massimiliano Allegri protagonista negativo secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport.

Multe per Juve (8mila euro) e Inter (6milaeuro) per lanci di bengala verso le tifoserie opposte. Prima sanzione per Igor e Dodò (Fiorentina), Ghiglione e Sernicola (Cremonese), Locatelli (Juventus) e Mkhitaryan (Inter).

