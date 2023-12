Mentre a Nyon si decretano gli accoppiamenti per la prima sfida della fase a eliminazione diretta di Champions League, l'AIA riporta gli italiani con la testa in Italia. Decise le designazioni per i matches di Coppa Italia in programma per domani e dopo domani. Inter-Bologna, in programma al Meazza mercoledì 12 dicembre alle 21.00 è stato affidato a Federico La Penna, coadiuvato da Cecconi e Zingarelli come assistenti, quarto uomo Giua, al VAR Serra, Mazzoleni all'AVAR

Di seguito tutti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per gli Ottavi della Coppa Italia 2023/24.

NAPOLI – FROSINONE

ABISSO

BERCIGLI – RICCI

IV: MARINELLI

VAR: DI MARTINO

AVAR: PAGANESSI

INTER – BOLOGNA

LA PENNA

CECCONI – ZINGARELLI

IV: GIUA

VAR: SERRA

AVAR: MAZZOLENI