Espulso nel primo minuto di recupero del secondo tempo di Iran-Siria per somma di ammonizioni, Mehdi Taremi ha guardato i suoi compagni resistere in inferiorità numerica nei supplementari e poi prevalere sull'avversario nella lotteria dei rigori che ha regalato loro i quarti di finale della Coppa d'Asia contro il Giappone: "Ho pregato che la partita andasse ai rigori, i ragazzi si erano allenati tanto nell'ultima settimana - le parole dell'attaccante del Porto riportate da Tasnimnews -. Beiranvand ha dimostrato di essere il miglior portiere della nostra storia. L'espulsione? Non accetto il primo cartellino giallo. Anche l'arbitro, parlando con Karim Ansarifard, ha detto che ha commesso un errore perché io ho saltato e poi sono scivolato ma non ho cercato il rigore simulando.

Il secondo giallo, invece, è stato giusto, non ho prestato attenzione al fatto che fossi già ammonito. Comunque questo è il calcio, succede. Il Giappone? Non dubitate del fatto che i ragazzi faranno il loro lavoro".