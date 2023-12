La Coppa d'Africa è ormai alle porte e porterà via diversi giocatori alla Serie A. Non all'Inter, che non ha preconvocati, ma alle avversarie dei nerazzurri sì. La competizione durerà dal 13 gennaio all'11 febbraio.

L'Hellas è tra le squadre che non hanno pre-convocati, il Monza (che affronterà i nerazzurri il 13 gennaio) ha Machin nella Guinea Equatoriale. La Fiorentina il 28 gennaio non avrà Nzola (Angola) e Kouamé (Costa d'Avorio) e la Roma il 10 febbraio non avrà Ndicka (Costa d'Avorio) e Aouar (Algeria), questo ovviamente qualora i giocatori dovessero arrivare in fondo al torneo. Nessun assente nella Juventus il 4 febbraio.

In Supercoppa Italiana non ci saranno Osimhen (Nigeria) e Anguissa (Camerun) per il Napoli e i due calciatori già citati della Fiorentina, mentre la Lazio non ha rappresentanti in Coppa.